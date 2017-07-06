NIKOIL | Bank использовал свыше трети лимита на выдачу ипотечных кредитов в 2017 году

2017-07-06 12:18 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - NIKOIL | Bank получил очередной крупный лимит от Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) на сумму 13 миллионов манатов, говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.

Банк тесно сотрудничает с АИФ с 2006 года, и продолжает активную выдачу ипотечных кредитов. С начала текущего года банком было выдано ипотечных кредитов на сумму 4 726 900 манатов, на сегодняшний день на рассмотрении находятся заявки на сумму 1873 750 манатов, сумма неиспользованного лимита составляет 6 399 350 манатов.

Согласно условиям государственного ипотечного кредитования, кредиты выдаются на сумму до 100 тысяч манатов, с процентной ставкой от льготных - четырех процентов до стандартных - восьми процентов годовых, сроком на 30 и 25 лет соответственно.

Сумма первоначального взноса составляет 15 процентов от общей стоимости недвижимости. На сегодняшний день NIKOIL | Bank было выдано 1134 кредита на сумму свыше 43 миллиона манатов.

Также хотим напомнить, что вот уже шестой год отдельно функционирует филиал банка, который специализируется на выдаче ипотечных кредитов. Филиал №8 успешно функционирует по адресу: город Баку, улица Салатын Аскеровой, 161. Контактные номера: +99412 981, внутренний 2808, 2809.

Все желающие могут обратиться как непосредственно в филиал, также всю необходимую информацию могут получить посредством сайта банка (http://www.nikoil.az/az/credits/c7/)

Благодаря партнерству c АИФ, NIKOIL | Bank успешно продолжает участие в улучшении жилищных условий сограждан.

NIKOIL | Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981 Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil

Официальный курс на шестое июля составляет 1,7022 AZN/USD.