Военные атташе и представители СМИ зарубежных стран навестили раненую армянами жительницу Физулинского района (ФОТО)

2017-07-06 12:30 | www.trend.az | 7

АЛХАНЛЫ /Trend/ - При содействии МИД, министерства обороны, Генеральной прокуратуры и исполнительной власти Физулинского района организована поездка в село Алханлы Физулинского района аккредитованных в Азербайджане военных атташе и представителей СМИ зарубежных стран, сообщает в четверг спецкор Trend.

Военные атташе и представители СМИ зарубежных стран навестили Сарвиназ Гулиеву, раненую во время армянского обстрела села Алханлы Физулинского района.

Глава исполнительной власти Физулинского района Алы Алыев отметил, что армянские вооруженные соединения каждый день обстреливают это село. «За период режима прекращения огня погибли 900 человек. ОБСЕ и международные структуры равнодушно относятся к этому. В течение 25 лет армяне каждый день подвергают обстрелу прифронтовые территории. Международные организации и ведущие государства мира хладнокровно относятся к этому. Мы больше не верим ни одной международной структуре. Военные атташе должны проинформировать об этом международную общественность», - сказал он.

Затем участники поездки осмотрели обстрелянную территорию в селе Алханлы.

Среди участников поездки представители TRT, İhlas Haber Ajansı, телевидения “Мир”, Associated Press, РИА Новости, «Голоса Америки», “Интерфакс”, BBC и других зарубежных СМИ, а также 15 военных атташе 12 государств. Также среди участников военные представители США, России, Пакистана, Китая, Кореи, Турции, Казахстана, Чехии, Украины, Грузии, Беларуси и представитель посольства Германии в Азербайджане.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)