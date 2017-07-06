Микаил Джаббаров подписал приказ об утверждении учебного плана
2017-07-06 11:25 | www.oxu.az | 3
Министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров подписал приказ об утверждении образцового учебного плана по индивидуальному образованию.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт министерства, с целью обеспечения организации и регулирования индивидуального образования лиц, долгое время находившихся вне системы образования, Микаил Джаббаров дал приказ на основе «Положения о министерстве образования Азербайджанской Республики».
Контроль над исполнением приказа поручен заместителю министра Джейхуну Байрамову.