Микаил Джаббаров подписал приказ об утверждении учебного плана

2017-07-06 11:25 | www.oxu.az | 3

Министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров подписал приказ об утверждении образцового учебного плана по индивидуальному образованию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт министерства, с целью обеспечения организации и регулирования индивидуального образования лиц, долгое время находившихся вне системы образования, Микаил Джаббаров дал приказ на основе «Положения о министерстве образования Азербайджанской Республики».

Контроль над исполнением приказа поручен заместителю министра Джейхуну Байрамову.

З.Г.

