Новруз Мамедов: Почему они молчат?

2017-07-06 11:33 | www.oxu.az | 3

«Почему считающие своей основной миссией защиту прав человека международные НПО ничего не говорят о диком убийстве бабушки и внучки в селе Алханлы, по какой причине молчат?! Странно, не правда ли?».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом в социальных сетях написал помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики, заведующий отделом внешних связей АП Новруз Мамедов, комментируя убийство армянами 2-летней Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Аллахвердиевой.

«Полагаю, если бы они были справедливы и искренни в вопросе прав человека, уделяющие этой сфере «большое внимание» представители ряда крупных стран прокомментировали бы убийство мирных жителей в Алханлы. Однако, увы», - отметил Н.Мамедов.

Отметим, что вооруженные силы Армении 4 июля в районе 20:00 с позиций, расположенных на оккупированных территориях Азербайджана, совершили очередную провокацию, подвергнув обстрелу из минометов и гранатометов территории проживания гражданского населения и нахождения гражданских объектов в селе Алханлы Физулинского района с целью уничтожения гражданского населения и умышленного уничтожения личного имущества граждан. В результате погибли жители села Алханлы - Сахиба Идрис гызы Аллахвердиева 1966 г.р., ее внучка Захра Эльнур гызы Гулиева 2016 г.р.

Н.О.

