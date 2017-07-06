Россия держит тему нагорно-карабахского конфликта на особом контроле – МИД

2017-07-06 12:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Россия держит тему нагорно-карабахского конфликта на особом контроле и делает все, чтобы в случае обострения ситуации возратить стороны конфликта в лоно процесса урегулирования, сказала на брифинге в четверг представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, пока не известно будут ли проведены встречи главы МИД России Сергея Лаврова с главами МИД сторон конфликта в Австрии в рамках неофициального заседания СМИД ОБСЕ 11 июля.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

(Автор: Эльмира Таривердиева)