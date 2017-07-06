Заинтересованность Беларуси в развитии отношений с США остается неизменной - Лукашенко

2017-07-06 12:34 | www.trend.az | 5

Заинтересованность Беларуси в развитии полноценных партнерских отношений с Соединенными Штатами Америки остается неизменной. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в четверг на встрече с делегацией Конгресса США, передает Белта.

"Неизменной остается наша заинтересованность в развитии полноценных партнерских отношений с Соединенными Штатами. За последние два-три года мы восстановили определенный уровень политического доверия. Но без обоюдного желания это было бы невозможным. Считаю, что предшествующее десятилетие, которое мы прожили в условиях неопределенности, санкций - это период упущенных возможностей для наших отношений", - сказал Александр Лукашенко.

В эти дни в Минске проходит важнейшее международное мероприятие - 26-я летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. "Насколько мне известно, делегация из Соединенных Штатов самая многочисленная. Из этого следует, что Конгресс Соединенных Штатов не только уделяет большое внимание вопросам работы Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но и, наверное, проявляет интерес к Беларуси, - отметил президент. - Руководство вашего государства после ноябрьских выборов прошлого года ожидаемо сосредоточилось на внутренних делах страны, прежде всего на экономике, социальной сфере. Это естественно, это задача любого президента. Тем не менее внешняя политика новой Администрации США постепенно обретает форму. Полагаю, в скором времени будут сформулированы внешнеполитические подходы Вашингтона и к Беларуси".