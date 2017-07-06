Сборная Азербайджана ухудшила свою позицию в рейтинг-листе ФИФА

2017-07-06 13:06 | www.apa.az | 4

Обнародован рейтинг-лист сборных ФИФА. Как сообщает apasport.az, в списке произошёл ряд изменений.

Эти изменения связаны с результатами проведённых за последние 35 дней матчей отборочного цикла ЧМ-2018, Кубка конфедераций и контрольных игр.

В новом списке сборная Азербайджана обосновалась на 80-ом месте. Наша сборная имеет 427 очков.

Подопечные Роберта Просинечки, которые в прошлом месяце с 439 очками были 76-й командой планеты, потеряли 12 очков из-за проигрыша в бакинском отборочном матче сборной Северной Ирландии со счётом 0:1. Вследствие этого наша команда совершила спуск на 4 строчки.

Нас опередили 5 команд – сборные Ямайки, Катара, Китая, Тринидада и Тобаго, Беларуси, а Кения, опережавшая нашу сборную в прошлом месяце, обосновалась ниже нас в новом списке.

Наша сборная и её «соседи»

76 (79). Ямайка – 442

77 (82). Китай – 441

78 (77). Тринидад и Тобаго – 436

79 (88). Катар – 435

80 (76). Азербайджан – 427

81 (104). Мавритания – 425

82 (77). Сирия – 423

83 (113). Сьерра-Леоне – 415

84 (74). Кения – 408

В «десятке» сильнейших команд мира произошли серьёзные изменения. Германия обошла Бразилию и Аргентину и поднялась на 1-ое место. Португалия совершила рывок до 4-го, Швейцария до 5-го, Польша до 6-го места. Чили, Колумбия, Франция и Бельгия ухудшили свои позиции, а Испания вылетела из «10-ки».

Первая «десятка»

1 (3). Германия – 1609

2 (1). Бразилия – 1603

3 (2). Аргентина – 1413

4 (8). Португалия – 1332

5 (9). Швейцария – 1329

6 (10). Польша – 1319

7 (4). Чили – 1250

8 (5). Колумбия – 1208

9 (6). Франция – 1199

10 (7). Бельгия – 1194

Из соперников нашей сборной в отборочном цикле ЧМ-2018 Северная Ирландия совершила подъём на 6, Чехия на 4, Германия на 2 строчки. Норвегия вновь совершила спуск на 1 строчку, Сан-Марино сохранила свою позицию.

Отборочный цикл ЧМ-2018, Европейская зона, группа С

1 (3). Германия – 1609

22 (28). Северная Ирландия – 897

40 (44). Чехия – 690

88 (87). Норвегия – 391

204 (204). Сан-Марино – 12

Отметим, что сборная соседней Турции совершила спуск на 8 строчек и с 779 очками обосновалась на 33-ем месте.