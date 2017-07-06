Рамиль Усубов снял с должности двух начальников полиции

2017-07-06 11:40 | www.oxu.az | 3

В Баку начальники двух отделений полиции освобождены от занимаемой должности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, приказом министра внутренних дел Рамиля Усубова начальник 32-го отделения полиции Управления полиции Сураханского района, полковник-лейтенант полиции Гасан Абдуллаев и начальник 28-го отделения полиции Управления полиции Ясамальского района Гусейн Иманов освобождены от занимаемой должности.

В связи с этим подписаны соответствующие приказы.

A.M.

