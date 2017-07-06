В Киеве назвали условия выступления артистов из России на Украине

2017-07-06 11:47 | www.oxu.az | 3

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что организаторы мероприятий на Украине, желающие пригласить артистов из России, должны будут заранее информировать Службу безопасности Украины. Как передает Oxu.Az, об этом он написал в блоге на сайте издания Украинская правда.

Кириленко обратил внимание на то, что сразу несколько российских артистов не смогли попасть на выступление на Украине в последние недели.

«Проблему надо урегулировать законодательно. Правоохранители не должны бегать по российским арт-нарушителям, а иметь информацию заранее. И если организатор по каким-то причинам не видит своего действа без русских, он должен сообщить СБУ о планируемых к приглашению российских исполнителей. Не менее чем за 30 дней до выступления», - написал украинский вице-премьер.

Он заявил, что соответствующие изменения в законодательство страны уже подготовлены. Кириленко надеется, что Рада их поддержит.

Ранее Кириленко заявил о необходимости создать реестр организаторов концертов, которые приглашают на Украину российских артистов, побывавших в Крыму.

A.C.

