Банк ВТБ (Азербайджан) выпустил рублевую карту «Баку-Москва»

2017-07-06 12:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С новой рублевой картой «Баку-Москва» банка ВТБ (Азербайджан) тратить деньги в России стало выгодно. Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, ВТБ (Азербайджан) запустил новый продукт с получением Cashback по безналичным операциям на территории России в размере 0,5 процента от потраченной суммы.

Карта «Баку-Москва» - это дебетовая рублевая карта со сроком действия 24 или 36 месяцев (по выбору клиента), предназначенная как для совершения безналичных платежей, так и для снятия наличных.

Картой «Баку-Москва» можно воспользоваться и в других странах, где рубли будут конвертироваться в необходимую клиенту валюту.

Если клиенту потребуется снять наличные средства с карты, то в банкоматах льготной сети ВТБ комиссия будет взиматься согласно «домашним» тарифам банка ВТБ (Азербайджан). В льготную сеть банкоматов ВТБ входят АТМ таких банков, как ВТБ (Азербайджан), ВТБ (Грузия), ВТБ (Украина), ВТБ (Казахстан), ВТБ (Беларусь), а также ВТБ 24 и Почта банк России. На территории Азербайджана к льготной сети относятся банкоматы PashaBank и AccessBank.

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.

Официальный курс на шестое июля составляет 1,7022 AZN/USD.