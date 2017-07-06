Представители иностранных СМИ и аккредитованные в Азербайджане военные атташе осмотрели место гибели в результате армянского артобстрела 2-летней Захры

2017-07-06 13:25 | www.apa.az | 6

Как сообщает карабахское бюро АПА, они осмотрели место гибели 2-летней Захры и ее бабушки, которые погибли 4 июля в результате армянского артобстрела села Алханы Физулинского района.

Отметим, сегодня был организован визит в село Алханлы представителей телеканала «TRT», новостного агентства «İhlas», телеканала «МИР», «Associated Press», «РИА Новости», «Голос Америки», «Интерфакс», «BBC» и других иностранных СМИ, а также военных представителей Соединенных Штатов Америки, России, Исламской Республики Пакистан, Китая, Кореи, Турции, Болгарии, Чехии, Украины, Беларуси и дипломатов посольства Федеративной Республики Германия в Азербайджане.

Напомним, 4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 г.р.). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965 г.р.) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.