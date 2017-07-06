Президент Афганистана прибыл с рабочим визитом в Таджикистан

2017-07-06 12:42 | www.trend.az | 4

Президент Исламской Республики Афганистан Мухаммад Ашраф Гани прибыл сегодня с рабочим визитом в Таджикистан, передает Ховар.

В Международном аэропорту Душанбе высокого гостя встретили первый заместитель Премьер-министра Таджикистана Давлатали Саид и другие официальные лица.

Президент Исламской Республики Афганистан примет участие в трёхсторонней встрече лидеров Таджикистана, Афганистана и Пакистана.

Также сегодня в загородной резиденции «Пугус» с участием Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, Президента Исламской Республики Афганистан Мухаммада Ашрафа Гани, Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Наваза Шарифа и Премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова состоится встреча глав государств и правительств стран-участниц проекта CASA-1000.