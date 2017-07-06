Провокационная выставка армян в Литве закрыта после вмешательства посольства Азербайджана

2017-07-06 12:42 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Пятого июля посольство Азербайджана в Литве установило, что в выставочной галерее «Vartai» (Дверь) проходит выставка, организованная посольством Армении совместно с Литовско-армянским альянсом, на которой демонстрировались фотографии, связанные с оккупированными территориями Азербайджана, говорится в сообщении посольства, распространенном в четверг.

В связи с этим посольство Азербайджана незамедлительно направило обращение в МИД Литвы, состоялась встреча с руководством галереи.

На встрече руководство галереи было проинформировано о признании ООН, ОБСЕ, НАТО и другими международными организациями суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и оценке оккупации Арменией Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана как факта, направленного против норм международного права, принципов гуманизма и территориальной целостности государств.

Было подчеркнуто, что открытие в галерее выставки, носящей провокационный характер и нацеленной на политическую агитацию захватнического режима, созданного на территории Азербайджана, открыто направлено против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и противоречит официальной позиции Литвы. Была выражена просьба удалить выставленные фотографии, и отмечено, что выставка наносит ущерб дружественным азербайджано-литовским отношениям.

Руководство галереи выразило сожаление в связи с проведением в выставочном салоне мероприятия, направленного против Азербайджана. Руководство галереи отметило, что армянская сторона не предоставила достоверной информации о сути выставки, а также подчеркнуло, что чувствует себя обманутым, и пообещало за короткое время убрать фотографии. Через полчаса фотографии были убраны, а вход в галерею - закрыт.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)