Посол: «В Карабахе гибнут мирные жители, дети, мир же остается к этому равнодушным»

2017-07-06 14:20 | www.apa.az | 4

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

«В то время мировое сообщество спокойно отнеслось к этому событию. Надеемся, что на этот раз так не будет, международная общественность даст нужную оценку произошедшему. Двухлетняя Захра отдала свою жизнь за то, чтобы международное сообщество осознало: этот конфликт должен быть завершен. Его следует урегулировать в рамках международного права. Гибнут мирные жители, дети. Но мир остается к этому равнодушным. 20% территорий Азербайджана оккупированы, более 1 млн. людей стали беженцами и вынужденными переселенцами на собственных землях. Какие еще аргументы, доказательства нужны? Есть 4 резолюции ООН. Но мир спокойно наблюдает, как гибнут дети. Еще раз призываю мировую общественность обратить внимание на происходящее в Нагорном Карабахе. Я призываю их быть справедливыми, решить конфликт в рамках норм международного права. Да, это будет сложно. Но здесь все ясно: кто агрессор, кто жертва. Известно, кто и каким путем хочет достигнуть своей цели», - подчеркнул он.

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета Министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.