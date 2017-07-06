Bank of America: Эра доминирования доллара в мировой экономике завершится

2017-07-06 14:23 | www.apa.az | 4

Рано или поздно эра доминирования доллара в мировой экономике завершится. Как передает АПА-Экономикс, такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал главный экономист по России Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский

«Если посмотреть исторически, то раньше у нас глобальной валютой был фунт стерлингов. Его вытеснили. То же самое, наверное, когда-то произойдет с долларом. Думаю, что доля США в мировой экономике сократится «естественным образом». Будет ли это катастрофой? Не факт. Но когда-то это произойдет», — отметил эксперт.

Он также добавил, что долг Соединенных Штатов очень большой в абсолютном значении — 16-18 триллионов долларов. Но при этом есть страны, где он гораздо выше и о которых вспоминают нечасто. «Например, та же Япония. Там долг в относительном выражении раза в два больше, чем в США.

Российский фонд прямых инвестиций и Банк развития Китая 4 июля договорились о создании Российско-китайского фонда сотрудничества объемом 68 миллиардов юаней (10 миллиардов долларов) с целью осуществления прямых инвестиций с расчетами в национальных валютах.

В декабре прошлого года Анкара предложила Москве отказаться от доллара и перейти в торговле между странами на расчеты в национальных валютах.