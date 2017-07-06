В Bank of America рассказали о конце эры доллара

2017-07-06 12:03 | www.oxu.az | 3

Рано или поздно эра доминирования доллара в мировой экономике завершится.

Как передает Oxu.Az, такое мнение в беседе с Лента.ру высказал главный экономист по России Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский.

«Если посмотреть исторически, то раньше у нас глобальной валютой был фунт стерлингов. Его вытеснили. То же самое, наверное, когда-то произойдет с долларом», - отметил эксперт.

По его оценке, это может произойти, когда доля США в мировой экономике сократится «естественным образом».

«Будет ли это катастрофой? Не факт. Но когда-то это произойдет», - сказал Осаковский.

Н.О.