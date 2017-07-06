В Ширване женщина пыталась покончить с собой

2017-07-06 12:10 | www.oxu.az | 3

В Ширване женщина облила себя бензином и подожгла.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вчера около 02:30 на улице Р.Рза в Ширване.

Проживающая по данному адресу Симузар Алекберова 1988 г.р. на почве конфликта облила себя бензином и подожгла.

С термическими ожогами большей части тела и ожоговым шоком женщина была доставлена в реанимационное отделение Ширванской городской больницы. Из-за тяжести состояния ее отвезли в одну из бакинских больниц.

Сообщается, что живущая по соседству женщина сказала супругу С.Алекберовой, что та прислала ей свою фотографию на телефон. По этой причине возник конфликт, в ходе которого С.Алекберова совершила попытку суицида. Выяснилось, что у пострадавшей даже нет мобильного телефона.

По факту ведется расследование.

З.Г.

