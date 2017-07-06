В Душанбе состоялось заседание Совета предпринимателей Таджикистана и Пакистана

2017-07-06 16:04 | www.trend.az | 4

Таджикистан и Пакистан в течение ближайших трёх лет могут увеличить двусторонний товарооборот до $ 500 млн, передает агентство Ховар. Об этом было сказано на третьем заседании Совета предпринимателей Таджикистана и Пакистана, которое состоялось в ходе официального визита Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Наваза Шарифа в Республику Таджикистан.

В ходе заседания шел серьезный разговор о больших возможностях межрегионального сотрудничества. Акцент был сделан на взаимодействие в области гидроэнергетики, торговли, банковской сферы, текстильной, кожевенной, швейной, строительной, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства. Указывалось на создание совместных предприятий, внедрение современных технологий, партнерство в области фармацевтики, здравоохранения и туризма. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере транспорта, коммуникаций, логистики и грузоперевозок, открытию регулярного авиасообщения между двумя странами, преодолению административных барьеров при транзитных перевозках народнохозяйственных грузов, координации между госструктурами и предпринимателями, межпалатному взаимодействию.

Ключевой темой заседания стал вопрос активизации бизнес-связей для развития торговли. «Эти связи будут сближать людей и помогать установлению мира и стабильности в регионе», — отметил в своем выступлении министр коммерции Исламской Республики Пакистан Хуррам Дастгир Хан, подчеркнув, что таджикско-пакистанские торгово-экономические отношения активно развиваются, но ещё не реализованы в полной мере и имеют потенциал для дальнейшего роста и взаимовыгодного сотрудничества.

«Таджикистан и Пакистан могут создавать совместные предприятия в сферах производства стройматериалов, медицинских инструментов, перерабатывающей отрасли, фармацевтики. Пакистан развивает текстильную промышленность, которой может воспользоваться Таджикистан, используя зарубежные передовые технологии и оборудование на базе местного сырья в данной сфере. Объём торговли между двумя странами не отражает истинного потенциала, для развития двусторонних торговых отношений предстоит ещё многое сделать. В настоящее время Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан видит потенциал в пакистанских компаниях и надеется, что в будущем будут реализованы совместные проекты бизнес-сообщества двух дружественных государств. Таджикистану и Пакистану необходимо развивать контакты между нашими народами и туризм с обеих сторон. Самое главное, необходимо углубить прямое сотрудничество между бизнес-сообществами для того, чтобы взаимодействие в области экономики стало основой для прочного сотрудничества между нашими странами», — сказал Председатель Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан Шариф Саид.

Дальнейшее экономическое и инвестиционное сотрудничество, по его мнению, позволило бы иметь более устойчивые двусторонние экономические связи. В стране создан благоприятный инвестиционный климат, имеется широкая система правовых гарантий и преференций для инвесторов, стимулируются предприятия с иностранными инвестициями. Правительство Таджикистана проводит политику «открытых дверей», оказывает содействие и поддержку отечественным и иностранным предпринимателям, либерализации торговли. Особое место в модернизации производственного потенциала страны занимают свободные экономические зоны (СЭЗ) «Панч», «Сугд», «Дангара» и «Ишкашим», в которых созданы благоприятные условия для инвесторов.

Пакистанская сторона высказала намерение активизировать двусторонние связи путем проведения совместных выставочных мероприятий, встреч кругов двух стран. Пакистан, по словам Президента Федерации торгово-промышленных палат этой страны Зубайра Туфайла, – это очень большой рынок. Это шестая по численности населения страна в мире, где проживают порядка 200 млн человек, многие из которых относятся к среднему классу. Пакистан в начале июня стал полноправным членом ШОС и тесно сотрудничает со странами-членами Организации, в том числе и с Таджикистаном, для расширения экономических возможностей и достижения устойчивого партнерства. В самое ближайшее время в Таджикистан прибудет бизнес-миссия пакистанских деловых кругов для изучения потенциала и возможностей инвестирования в свободные экономические зоны «Сугд», «Панч», «Дангара». Представители компаний Пакистана и Таджикистана в ходе заседания рассказали о своей деятельности и потенциале, обсудили различные аспекты сотрудничества для установления деловых контактов, рассмотрели перспективные проекты, приобрели заказчиков, клиентов и поставщиков. Двусторонние переговоры в формате bxb станут платформой для установления эффективного диалога сторон и дадут новый импульс для расширения партнерства, взаимовыгодных связей, подписания торговых контрактов и договоров.