Первые шаги в профессиональной карьере вместе с Azercell (ФОТО)

2017-07-06 16:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ООО Azercell Telekom провело встречу со студентами, принятыми в летнюю студенческую программу стажировки 2017 года. На мероприятии, наряду с победителями программы, приняли участие сотрудники компании Azercell, будущие менторы практикантов, а также представители групп SABAH министерства образования. Цель встречи заключалась в демонстрации студентам планов и программы стажировки, а также в предоставлении молодежи определенных рекомендаций для достижения успеха в своей дальнейшей карьере.

Напомним, что в рамках меморандума, впервые подписанного между группами SABAH министерства образования и ООО Azercell Telekom, летняя студенческая программа стажировки Azercell также охватила выпускников и студентов групп SABAH. 10 студентов из групп SABAH, в целом же 29 студентов из различных высших учебных заведений Азербайджана, получили право на участие в летней студенческой программе стажировки.

Для информации отметим, что летняя студенческая программа стажировки в Azercell предоставляет студентам возможность применить полученные в университете теоретические знания, в реальной рабочей обстановке. В рамках программы молодежь, избранная поэтапно, работая в компании, получает возможность приобрести практические навыки. Кроме этого, студенты, получая знания непосредственно в телекоммуникационной отрасли, принимают участие в интересных и ответственных проектах. Таким образом, эта программа способствует дальнейшему развитию карьеры молодежи. В рамках студенческой программы стажировки Azercell, проводимой с 2008 года по настоящее время, прошли стажировку 112 студента, 17 из которых обеспечены работой в компании.

ООО Azercell Telecom - лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора - было основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы с одной точки, мобильную электронную услугу ASAN Imza и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE.

Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.