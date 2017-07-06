Глава МИД Азербайджана принял Малену Мард в связи с завершением срока ее дипломатической деятельности

2017-07-06 14:26 | www.apa.az | 5

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял главу представительства ЕС в Азербайджане Малену Мард в связи с завершением срока ее дипломатической деятельности.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, Эльмар Мамедъяров высоко оценил вклад, который внесла Малена Мард в развитие отношений между Азербайджаном и Евросоюзом в период ее дипломатической деятельности.

Малена Мард отметила, что прикладывала все усилия для развития связей между Азербайджаном и Евросоюзом.

Э.Мамедъяров пожелал удачи в дальнейшей деятельности М.Мард.