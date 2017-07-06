Французское издание Le Monde написало об убитой армянами Захре

2017-07-06 12:14 | www.oxu.az | 2

«Азербайджанская девочка Захра стала еще одной жертвой продолжающегося нагорно-карабахского конфликта. Армения, которая продолжает провокации, несет прямую ответственность за смерть ребенка и его бабушки».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом пишет одна из самых авторитетных французских газет Le Monde.

«Этот маленький ребенок и его бабушка, которые заплатили жизнями за бесконечный цикл насилия вокруг необъявленной войны. Фотографии, которые распространили в Интернете – ужасны», - говорится в статье.

Нагорно-карабахский конфликт является одним из самых смертоносных на пост-советском пространстве, и уже привел к тысячам смертей, говорится в статье.

«Но это еще не все, потому что с 1994 года один миллион азербайджанцев бежали из Карабаха, оккупированного Арменией, в Азербайджан, 20 процентов территории которого оккупированы. Регулярно, на линии соприкосновения происходят смертельные атаки», - говорится в статье.

Армения, которая продолжает свою провокацию, несет прямую ответственность за смерть ребенка и его бабушки - эти смерти являются продолжением очевидной агрессивной политики Еревана, в частности, в отношении почти 4000 азербайджанских заключенных в лагерях Армении, которые вследствие бесчеловечного обращения были отравлены, замучены или убиты, говорится в статье.

«Международные институты неоднократно подтверждали эти факты и осуждали Армению, которая продолжает действовать безнаказанно, несмотря на международное право. Несмотря на предупреждения ОБСЕ, Ереван продолжает арменизировать Нагорный Карабах, проведя этнические чистки и скрупулезно и губительно искореняя все следы азербайджанского наследия в регионе», - говорится в статье.

После нескольких лет полного размежевания и незаинтересованности международного сообщества, это время, когда Франция играет важную роль в решении этого конфликта, и особенно потому, что в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, она должна призвать Армению к соблюдению международного права и сделать все, чтобы Ереван был наказан за его одиозную политику.

4 июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы 1967 г.р. и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 г.р. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы 1965 г.р. доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие.

A.M.

