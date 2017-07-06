Каспаров вернется в шахматы

2017-07-06 12:20 | www.oxu.az | 2

Российский гроссмейстер Гарри Каспаров возобновит карьеру шахматиста и примет участие в этапе турнира Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте соревнований.

«Испытываю трепет перед официальным возвращением в игру, и, конечно, я не ожидал, что это состоится спустя десять лет после завершения карьеры. Возвращение к доске в Сент-Луисе — поистине честь, я бы не хотел, чтобы этот момент произошел в другом месте», - сказал 54-летний шахматист.

Турнир в Сент-Луисе пройдет со 2 по 12 августа. Его призовой фонд составляет 300 тысяч долларов. Каспаров примет участие в турнире по рапиду и блицу, который пройдет после основных соревнований с 14 по 19 августа. Ему будут противостоять девять шахматистов, в числе которых соотечественники Сергей Карякин и Ян Непомнящий.

Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам. Он удерживал титул сильнейшего шахматиста планеты с 1985 по 1993 год. В 2005 году объявил о завершении карьеры.

Н.О.