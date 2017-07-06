В Казахстане стартовала реконструкция дороги до границы с Узбекистаном

2017-07-06 16:09 | www.trend.az | 2

В селе Бейнеу Мангистауской области дан старт реконструкции автомобильной дороги «Бейнеу-Акжигит - государственная граница Республики Узбекистан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автомобильная дорога «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан» (на Нукус) является важным транспортным инфраструктурным объектом. Она открывает возможность осуществлять грузопоток из Курыка на другие страны. Дорога второй категории имеет протяженность 85 км, начинается на границе с Узбекистаном, далее проходит через село Бейнеу.

«Благодаря удобному расположению села Бейнеу за первый квартал этого года был увеличен товарооборот с Узбекистаном на 37%. Бейнеу сегодня - главная точка, через которую проходят железнодорожный и автомобильные пути. Реконструкция дороги «Бейнеу-Акжигит - государственная граница Республики Узбекистан» позволит открыть коридор к прикаспийским странам, странам Средней Азии, к России и Европе. Мангистауская область становится крупным транспортно-логистическим центром», - отметил глава региона Ералы Тугжанов в своем выступлении.

Реконструкцию дороги планируется завершить в 2018 году. Стоимость проекта 19,8 млрд тенге. Генеральным подрядчиком является ТОО «Теміржол Жөндеу», финансирование поступает из республиканского бюджета. Вид покрытия, как было объявлено, - асфальтобетон.

Как отметил Ералы Тугжанов на недавней встрече в порту Курык с первым заместителем Премьер-Министра РК Аскаром Маминым, реконструкция автодороги будет идти ускоренным темпом, это важный проект, который будет обеспечивать грузопоток транскаспийского коридора.