Юсуф Мамедалиев: Гибель Захры показывает, что власти Армении представляют собой военно-криминальный режим, убивают мирное население в своих домах

2017-07-06 16:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Случившееся два дня назад с маленькой Захрой показывает, что власти Армении, на протяжении долгих лет удерживающие азербайджанские земли под оккупацией, представляют собой военно-криминальный режим, нарушая режим прекращения огня, убивают мирное население в своих домах, на своих землях.

Об этом в четверг сказал помощник Первого вице-президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Администрации Президента Юсуф Мамедалиев на открытии в Ширване «Дома молодежи».

«Однако Азербайджанское государство и народ верят, что армия его молодежи, обладающая большим потенциалом, высокими интеллектуальными способностями и физическими показателями, сыграет исключительную роль в справедливом решении проблемы», - сказал помощник Первого вице-президента.

Юсуф Мамедалиев отметил, что цель и желание Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой - видеть азербайджанскую молодежь умной, образованной и счастливой.

«Строительство в регионах подобных центров является идеальной возможностью для молодежи, чтобы учиться, изучать, совершенствовать свои знания и умения, налаживать контакты, эффективно проводить свой досуг. Азербайджанская молодежь сегодня переживает очень ответственный период», - сказал Юсуф Мамедалиев.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.