Россия призвала Баку и Ереван не проливать кровь

2017-07-06 12:31 | www.oxu.az | 4

«Призываем стороны конфликта принять все необходимые меры для стабилизации ситуации».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на сегодняшнем брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, выражая отношение к гибели в результате артобстрела ВС Армении села Алханлы Физулинского района двух человек, включая одного маленького ребенка, а также ранению еще одного человека.

«Мы поддерживаем заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с прекращением применения силы и возобновлением переговоров», - отметила она.

Н.О.

