Двадцать студентов Бакинской высшей школы нефти пройдут практику в Турции

2017-07-06 16:21 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) третьего и четвертого курсов, обучающиеся по специальностям «Химическая инженерия», «Нефтегазовая инженерия» и «Инженерия автоматизации процессов», будут проходить летнюю производственную практику в организациях и на предприятиях компании SOCAR Turkey.

Как говорится в сообщении Высшей школы нефти, распространенном в четверг, в результате тщательного отбора для участия в программе стажировки компании в Турции были отобраны 20 студентов, которые разделены на две группы. Производственная практика для первой группы будет проходить с 17 июля по 15 августа, а для второй – с 18 июля по 16 августа. Шестнадцать человек будут проходить стажировку в компании Petkim, два студента – в Star Refinery и два – в самой компании SOCAR Turkey.

Во время стажировки они смогут ознакомиться со структурой, производственной деятельностью и проектами компаний, строительными и монтажными работами, используемыми современными технологиями и оборудованием. Стажеры побывают на производственных участках и строительных площадках, узнают о применяемых процедурах по контролю за качеством, по охране труда и здоровья на производстве и по защите окружающей среды.

Летняя стажировка, которая призвана помочь будущим инженерам закрепить теоретические знания и приобрести практические навыки и опыт, организуется для студентов Бакинской высшей школы ежегодно.