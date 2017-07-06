Турция отвергает предложение ЕС о расширенном сотрудничестве вместо членства – министр

2017-07-06 16:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция отвергает предложение ЕС о расширенном сотрудничестве вместо членства в ЕС, сказал министр Турции по делам ЕС Омар Челик, пишут в четверг турецкие СМИ.

Согласно публикациям, Челик сказал, что подобное предложение со стороны ЕС противоречит принципам Турции.

По словам министра, ЕС не оправдал себя в отношениях с Турцией.

Ранее турецкие СМИ писали, что ЕС вместо вступления Турции в эту структуру предложил расширенное сотрудничество.

Также ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отметил, что Турция как страна, считающая себя частью Европы как в историческом и географическом, так и культурном плане, стремится продолжить на взаимной основе переговоры по вступлению в ЕС.

Премьер сказал, что обеспечение единства ЕС в политической, экономической и военной сферах позволит Евросоюзу взять на себя большую ответственность в вопросах обеспечения мира.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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