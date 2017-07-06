Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik

2017-07-06 16:52 | www.trend.az | 1

Endonezya Devlet Başkanı ile ortak basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde aralarında üst düzey isimlerin de olduğu tam 3 bin DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ortak açıklama yaptı.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bölgesel sorunları ele aldığımız gibi en son Katar'daki gelişmeleri değerlendirme imkanımız oldu. Müşterek ne gibi adımlar atabiliriz. Bunları konuşma fırsatımız oldu. Dünya artık lokal mevziler olarak eline alınacak değil; bir bütün olarak ele alınması gereken ve gelişmelerin de bu şekilde gereken bir zemin arzediyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetiyle samimi istişarelerimiz aynı zamanda bakanlarımız arasında gerçekleşti. Güvenlik işbirliği ve terörle mücadele konusunda fikir teatisinde bulunduk. Her iki ülkenin emniyeti için önemli kararlar aldık. DEAŞ, FETÖ gibi şer şebekeleriyle mücadelemizi yoğunlaştıracağız.

FIRAT KALKANI'NDA 3 BİN DEAŞ'LIYI ETKİSİZ HALE GETİRDİK

Türkiye olarak teröristler arasında ayrım yapmadan terörü bölgemizden söküp atmak için çetin ve çok taraflı mücadele yürütüyoruz. Bugüne kadar aralarında güney Asyalıların da olduğu 5 bin kişiyi sınır dışı ettik. 53 bin kişiye sınır yasağı koyduk. 100 bin Suriyeli kardeşimizin bu bölgelere dönmesini sağladık. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Bundan sonra da yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Endonezyalı kardeşlerime başta FETÖ ile mücadele olmak üzere terörle mücadelede verdikleri desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum.

ENDONOZYA İLE 10 MİLYAR HEDEFİNE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM

Kıymetli dostumla ekonomik ve ticari ilişkilerimizi değerlendirme fırsatını bulduk. Nüfus hacmine baktığımızda iki ülkenin toplam hacmiyle birlikte bundan sonraki süreç çok daha farklı olacaktır ve 10 milyar dolar hedefine ulaşcağımıza inanıyorum. İlgili bakanlarımız ortak deklerasyonu az önce imzaladılar. Sayın Cumhurbaşkanı bundan sonra işadamlarımızla biraraya gelerek somut işbirliğini ele alma fırsatını bulacaktır.

JOKO WİDODO: SAYIN ERDOĞAN'IN DAVETİNİ KABUL ETMEK BİR ONURDUR

Benim için sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu davetini kabul etmek onurdur. Endonezya ve Türkiye işbirliği anlamında inanılmaz bir potansiyele sahip iki ülkedir. Sayın Erdoğan'la yaptığımız görüşmede çok somut işbirliği alanların altını çizdik. Özellikle yatırım, savunma sanayi ve enerji alanında işbirliği ve aynı şekilde terörle mücadele. Üzerine mutabık kaldığımız çok sayıda nokta oldu. Artı yönde seyreden yatırım ve ticaret trendinden bahsettik. Ticaretin önündeki engellerin ortadan kaldırılması yönünde karar aldık. Türkiye-Endonezya orta sınıf kaplan tankı üretimi sözkonusudur. Havacılık alanında bir mutabakat işbirliği sağlanmış durumda. Denizaltı ve insansız hava araçlarının imalatının işbirliğiyle ilgili mutabık kalındı.

İKİ ÜLKE ARASINDA TERÖRLE MÜCADELE İŞBİRLİĞİ GENİŞLETİLECEK

Terörle mücadalede iki ülke arasındaki işbirliğini daha güçlendirme kararını vermiş bulunuyoruz. İstihbari bilgi alanında işbirliğini daha da güçlendirerek bunu yapmaya amaçlıyoruz. Teknik istihbaratın öne çıkarılması sayesinde terörle daha da mücadelede edebileceğiz. Endonezya olarak Türkiye'nin BM Güvenlik Kurulu adaylığımıza vermiş olduğu desteğe teşekkür ediyoruz.