Всемирный банк утвердил предоставление Азербайджану кредита на сумму 400 млн.долларов

2017-07-06 15:24 | www.apa.az | 3

Всемирный банк в 2017 финансовом году (с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года) утвердил предоставление Азербайджану кредитов и грантов на общую сумму 400,25 млн. долларов.

Как передает АПА-Экономикс, об этом агентству «Интерфакс» сообщили в банке.

«В 2017 фингоду ВБ утвердил предоставление Азербайджану кредитов и грантов на общую сумму 400,25 млн. долларов против 207 млн.долларв в 2016 фингоду», - отметили в банке.

В 2017 фингоду ВБ утвердил выделение Азербайджану кредита в размере 400 млн.долларов на реализацию проекта «Южный газовый коридор» и гранта на сумму 0,25 млн.долларов на реализацию планов создания потенциала в области человеческих ресурсов и ИКТ на 2017-2022 годы.

В целом, в 2013-2017 финансовых годах ВБ утвердил предоставление Азербайджану кредитов и грантов на общую сумму 1 млрд. 238,25 млн.долларов.