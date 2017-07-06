В Агдаше перевернулся автомобиль

2017-07-06 12:38 | www.oxu.az | 3

В Агдашском районе перевернулся легковой автомобиль, в результате чего 4 человека получили тяжелые травмы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, авария была зарегистрирована в 10:30 на автомагистрали Баку-Шамахы-Евлах на территории села Еникенд Агдашского района.

В результате ДТП 4 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были госпитализированы в Агдашскую центральную районную больницу, их состояние оценивается как тяжелое. Имена пострадавших пока неизвестны.

По факту в следственном отделе Главного государственного управления дорожной полиции ведется расследование.

A.M.

