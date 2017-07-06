Плохая новость для желающих поехать на море

2017-07-06 12:44 | www.oxu.az | 6

В пятницу, 7 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове в основном осадков не ожидается. Вечером переменная облачность, ближе к ночи в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди. Будет дуть переменчивый северо-западный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем 28-33, в Баку ночью 22-24, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85, днем 55-65 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22, Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане – 22-23, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана местами грозы и дожди. Может выпасть град. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 21-26, в горах ночью 13-18 градусов тепла.

A.M.

