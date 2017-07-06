Молодежный форум ОИС распространил обращение, осуждающее последнюю провокацию армян

2017-07-06 16:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Правление Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) приняло обращение, решительно осуждающее инцидент, приведший к гибели мирных жителей, в том числе 18-месячного ребенка, в результате преднамеренного обстрела 4 июля армянскими вооруженными силами гражданского населения в селе Алханлы Физулинского района, говорится в сообщении форума, распространенном в четверг.

Председатель форума Эльшад Искендеров оценил произошедшее как продолжение продуманной политики геноцида, в том числе таких военных преступлений, как Ходжалинский геноцид, против мирных азербайджанских жителей за более чем 25 лет армянской оккупации азербайджанских территорий.

По его словам, форум готовит специальные информационные пакеты для 44-й сессии заседания глав МИД ОИС, проведение которого запланировано на 10-11 июля, для более всесторонней информации глав МИД стран-членов и членов других делегаций о произошедшем инциденте и аналогичных случаях. Эта информация во время сессии будет роздана представителям МИД 56 стран-членов ОИС и др.

Также Молодежный форум ОИС использует все возможности, чтобы во время сессии глав МИД ОИС был поднят вопрос и выражено отношение в связи с оценкой этого преступного акта, осуществленного Арменией против мирных жителей.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)