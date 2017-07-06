Посол в США сделал заявление в связи с военной провокацией армянских войск против гражданского населения Азербайджана

2017-07-06 16:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в США сделало заявление в связи с военной провокацией армянских войск против гражданского населения Азербайджана, в результате которой 4 июля погибли два человека, в том числе ребенок, и одна женщина была ранена. В результате нападения были также повреждены несколько домов и гражданская инфраструктура.

Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов осудил последнее нарушение Арменией режима прекращения огня и опроверг ложные заявления Армении о том, что азербайджанская деревня была обстреляна якобы из-за наличия азербайджанских огневых позиций.

«Военные действия Армении и нарушение режима прекращения огня были преднамеренными. Министерство обороны Азербайджана осудило эти насильственные действия и подтвердило, что в деревне Алханлы не было никаких военных объектов и азербайджанских огневых позиций, чтобы оправдать такую ​​провокацию. Этот трагический инцидент еще раз показывает, что статус-кво незаконной оккупации не является устойчивым и по-прежнему приводит к гражданским потерям. К сожалению, Армения продолжает отвергать призыв Азербайджана к мирным переговорам », - сказал посол Сулейманов в своем заявлении.

В ответ на вторжение Минская группа ОБСЕ 5 июля опубликовала общее заявление, в котором содержится призыв к Армении и Азербайджану прекратить военные действия. Армянские СМИ интерпретировали это заявление как признак «косвенного поощрения» и оправдания насильственных действий Армении, говорится в заявлении.

Прямые и преднамеренные нападения Армении на азербайджанское гражданское население и гражданские объекты представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права и права в области прав человека, включая Женевскую конвенцию 1949 года, Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию о защите прав и основных свобод человека, подчеркивается в заявлении.

«Эта провокация происходит в контексте недавнего визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион, когда сопредседатели и международные организации призвали к изменению статус-кво оккупации путем серьезных субстантивных переговоров. Продолжающиеся провокации Армении рассматриваются как реакция на усилия Азербайджана по развитию регионального сотрудничества и по содействию энергетической безопасности Европы.

Правительство Азербайджанской Республики неоднократно привлекало внимание международного сообщества к тому факту, что основная причина постоянной напряженности и инцидентов в Нагорном Карабахе и отсутствие разрешения конфликта обусловлена незаконным присутствием и воинственными действиями вооруженных сил Армении, которые оккупируют суверенную территорию Азербайджана. Азербайджан по-прежнему привержен достижению мирного урегулирования конфликта и работе с такими международными партнерами, как Минская группа, для продвижения вперед в этом процессе», - говорится в заявлении.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)