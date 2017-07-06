Парламентарии Великобритании осудили зверство армян в Физули

2017-07-06 15:30 | www.apa.az | 3

Лорд Килклуни сказал, что неоднократно посещал регион. Он выразил уверенность, что конфликт будет урегулирован дипломатическим путем: «Любые случаи смерти людей на линии соприкосновения вызывают сожаление. Сознательное и хладнокровное убийство 2 мирных граждан является омерзительным поступком».

Баронесса Захида Мансур отметила, что гибель людей в любом случае является трагедией: «Убийство малолетнего ребенка же особенно тяжко. Если ВС Армении не будут выведены с этих территорий и мирные переговоры не ускорятся, то такие случаи могут происходить часто».

В свою очередь Марк Манзиэс сказал, что большинство проживающих в регионе людей желает мирного решения конфликта: «Убийство пожилой женщины и ее 2-летней внучки рассчитано на нарушение мирных переговоров».