Президент Азербайджана направил письмо казахстанскому коллеге

2017-07-06 15:38 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА со ссылкой на официальный сайт президента Казахстана, в письме президент Азербайджана особо отметил высокий темп социально-экономического и культурного развития Казахстана под мудрым и дальновидным руководством Нурсултана Назарбаева, и обратил внимание на активное участие нашей страны в глобальных процессах.

Ильхам Алиев высоко оценил заслуги президента Казахстана в деле сохранения традиций дружбы и добрососедства между Азербайджаном и Казахстаном: «Верю, что в полном соответствии с волей наших народов, которых объединяют друг с другом исторические корни, отношения между нашими государствами, наше партнерство, двустороннее и многостороннее сотрудничество и далее будет динамично и последовательно развиваться.

Уважаемый Нурсултан Абишевич, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей неутомимой деятельности во имя благополучия братского народа Казахстана», - говорится в письме.