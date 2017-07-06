Итальянские депутаты выступили с заявлениями против Армении

2017-07-06 13:03 | www.oxu.az | 3

Члены Палаты депутатов парламента Италии Кристина Баргеро и Халид Чауки, а также член Сената Вито Петрочелли осудили преступления против мирного азербайджанского населения, совершенные во время провокации вооруженных сил Армении 4 июля, а также захватническую политику этой страны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, депутат правящей Демократической партии Кристина Баргеро заявила, что невозможно видеть равнодушие многих печатных органов, которые лишь вскользь упомянули о гибели еще одного ребенка, ставшего жертвой кровожадности, и о том, что армяно-азербайджанский конфликт все еще находится в активной фазе.

Депутат выразила надежду, что Армения в скором времени выведет свои войска с оккупированных земель и прекратит попытки ввести в заблуждение мировую общественность.

Другой депутат Демократической партии, член постоянной комиссии по внешним связям Халид Чауки же отметил, что новые новости в связи с убийством вооруженными силами Армении жительницы села Алханлы Физулинского района Азербайджана и ее внучки, а также ранением еще одного гражданского лица и нанесением ущерба гражданским объектам вызывают глубокое беспокойство, подчеркнув, что нагорно-карабахский конфликт не является замороженным. Депутат осудил совершенный Арменией акт агрессии и выразил надежду, что усилиями Минской группы ОБСЕ армянские войска будут выведены с оккупированных азербайджанских земель и азербайджанские вынужденные переселенцы вернутся в родные дома.

Представитель партии «Движение пяти звёзд» в Сенате Италии, член постоянной комиссии Сената по внешним связям Вито Петрочелли же заявил, что международная общественность должна начать заниматься урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

Заявление депутатов Кристины Баргеро и Халида Чауки было опубликовано на официальной странице Демократической партии, членами которой они являются, и национальным новостным агентством Италии ANSA, а сенатора Вито Петрочелли – агентством ANSA.

Н.О.

