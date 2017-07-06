Завтра во всех мечетях Азербайджана почтят память убитых армянами жителей Алханлы

2017-07-06 16:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - По указанию председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде завтра в мечетях Баку и всех регионов республики, а также в местах, где функционируют полномочные представительства управления за рубежом, во время пятничного намаза будет почтена память жертв армянской провокации, совершенной 4 июля, прочитаны аяты из Корана, молитвы за упокой души мирных жителей, погибших в Физулинском районе, сообщила в четверг пресс-служба управления.

После пятничного намаза религиозным деятелям поручено прочитать проповеди об очередном проявлении армянского вандализма – провокации, учиненной 4 июля, регулярно совершаемых зверствах против мирного населения, убийствах женщин, детей и стариков. Полномочным представителям управления за рубежом поручено довести до внимания общественности стран, в которых они находятся, правду об агрессии в отношении азербайджанского народа, о сущности армянских зверств.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)