Штаб Навального в Москве заблокировали – ФОТО

2017-07-06 13:09 | www.oxu.az | 5

Здание предвыборного штаба Алексея Навального в Москве по адресу Садовническая набережная, 69 заблокировали.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил в Facebook сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин.

«В Московском штабе захват здания. Опять спилены замки. Охранник говорит, что проводятся следственные действия. Внутри действительно находятся люди, но мы туда не можем попасть. Человек, который дежурил ночью не отвечает, но гудки проходят», - написал Ляскин. Он уточнил, что около штаба находятся 10 оперативников.

A.M.