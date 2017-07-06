Сборная Азербайджана по футболу опустилась 4 позиции

2017-07-06 13:17 | www.oxu.az | 4

Обнародован обновленный рейтинг национальных сборных ФИФА за июль.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, сборная Азербайджана по футболу опустилась на 4 позиции и теперь занимает 80-е место в рейтинге, имея в активе 427 очков.

На соседних строчках расположились Катар – 79-е место (435 очков), а на 81-й – Мавритания (425).

Соперники Азербайджана по группе C отбора на ЧМ-2018 расположились следующим образом: Германия (1, 1609), Северная Ирландия (22, 897), Чехия (40, 714), Норвегия (88, 391) и Сан-Марино (204, 12).

Лучший подъем месяца за Андоррой – на 57 строчек выше, 129-е место (246), а худший результат у Намибии, опустившейся аж на 62 позиции – 156-е место (159).

Десятка лидеров выглядит так: Германия (1609), Бразилия (1603), Аргентина (1413), Португалия (1332), Швейцария (1329), Польша (1319), Чили (1250), Колумбия (1208), Франция (1199) и Бельгия (1194).

A.M.