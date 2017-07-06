В Ширване открылся "Дом молодежи"

2017-07-06 17:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Ширване в четверг состоялась церемония открытия нового «Дома молодежи», сообщили Trend в министерстве молодежи и спорта Азербайджана.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, помощник Первого вице-президента Азербайджана, заведующий отделом Администрации Президента по вопросам молодежи и спорта Юсуф Мамедалиев и другие официальные лица.

Трехэтажный «Дом молодежи» в Ширване был построен по заказу министерства молодежи и спорта на основе государственной программы«Азербайджанская молодежь в 2011-2015 годах», утвержденной распоряжением Президента Азербайджана от седьмого июля 2011 года.

В «Доме молодежи», общая площадь которого около 2700 квадратных метров, имеются уголок общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, молодежный клуб, фитнес-клуб, бильярдная комната, зал для настольных игр и настольного тенниса, молодежный интеллектуальный клуб, патриотический клуб, центр карьеры, клуб молодых экономистов, видеостудия, библиотека, выставочный зал, конференц-зал на 108 человек, буфет, различные кружки и многое другое.

На сегодняшний день в Азербайджане функционируют 39 домов молодежи, включая открытый сегодня в Ширване. Планируется сдать в эксплуатацию еще четыре дома молодежи.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)