Лукашенко в конце июля совершит визит в Украину

2017-07-06 17:04 | www.trend.az | 6

Президент Беларуси Александр Лукашенко в конце июля совершит визит в Украину. Об этом сообщила сегодня журналистам пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, передает Белта.

"Могу однозначно подтвердить, что он планируется в самое ближайшее время. Предполагается, что в конце июля", - сказала Наталья Эйсмонт.

Как сообщалось, ранее, во время апрельской встречи с главой белорусского государства, Петр Порошенко пригласил Александра Лукашенко совершить нынешним летом официальный визит в Украину. По его словам, белорусской и украинской сторонам предстояло разработать повестку дня и подготовить необходимые документы, подписание которых будет способствовать расширению сотрудничества между государствами.

На повестке дня двустороннего сотрудничества также бизнес-форум и заседание белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества, которые, как ожидается, пройдут 20-21 июля в Киеве. Об этом сообщается на сайте Белорусской торгово-промышленной палаты. Во время бизнес-форума будут рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия деловых кругов двух стран, планируется подписание двусторонних контрактов и соглашений. На консультативном совете планируется рассмотреть перспективные направления развития белорусско-украинского торгово-экономического взаимодействия в рамках функционирования ЕАЭС и взаимодействия Украины с Европейским союзом, обсудить проблемные вопросы ведения бизнеса, провести обмен мнениями и опытом реализации совместных проектов.