Başbakan Yıldırım: AP'nin kararı bizim için hükümsüzdür

2017-07-06 18:12 | www.trend.az | 1

Başbakan Binali Yıldırım "Trafikte Yüzde 100 Yaşam' projesinin açılış törenine katıldı. Törende konuşan ve "Trafik kazalarındaki can kaybı terörden fazla. İnsan hayatından daha önemli hiçbir şey yok" diyen Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle: AB ile gündemimiz her zaman can sıkıcı değil böyle güzel olumlu gündemlerimizin de olduğunu bir kez daha Türkiye kamuoyuna göstermiş oluyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu Osmanlı'nın yönetim felsefesidir. Trafik kazalarındaki can kaybı terörden fazla. Dünyanın en güzel yolunu yapabilirsiniz, ama insan faktörünü işin içine koymazsanız yaptığınız bütün bu çalışmalar değersiz hale gelebilir. Yollardaki kazaların 1. sebebi insan hatası. Yüzde 90'a yaklaşıyor. Ne yapmamız lazım? Eğitmemiz lazım.Trafik terörüyle hep birlikte mücadele edelim. Size bir anamı anlatayım. Yıl 1983 Norveç'e gittim bir vesile ile. Norveç'te bizi misafir eden firmanın yöneticisi ile otelden ayrılıp fabrikaya gideceğiz. Çıktık kapıya, arabaya. O şoför mahaline geçti ben de yanına oturdum. Kapıları kapattık bekliyorum. Araba hareket etmiyor. Birini mi bekliyoruz dedim sizi bekliyorum dedi. "Emniyet kemerini bağlamanızı bekliyorum" dedi. Oradan biz uyandık tabii, kemeri bağladık. Herkes arabaya biner binmez, silahı çeker gibi kemeri çekip, takarsa bir tedbiri yerine getirmiş olur.

"AB'DE KAZALARIN YILLIK KAYBI 100 MİLYAR EURO"

"Türkiye'nin yol güvenliğinde yeni hedef, trafikte yüzde 100 yaşam. Trafik kazalarında sadece bu durum bitmiyor, sakat kalanlar ömür boyu bu acıyı yaşıyor. AB ülkelerinde kazaların yıllık kaybı 100 milyar Euro. Bu para ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi en az 60 tane köprü yapabilirsiniz. Binlerce kilometre tünel yapabilirsiniz. O bakımdan heyecan verici bir projeyi konuşuyoruz. Küçük büyük her etkinlikte mutlaka ben de varım. Yeter ki, bir insanımızın hayatını kurtarmış olalım. Bizim inancımızda bir kişiyi yaşatmak bütün insanlığı yaşatmaya eş değerdir. Pozitif gündemi, AB ile Türkiye arasında daha fazla görünür hale getireceğiz. Bir kez daha, çok değerli AB Ulaştırma Komiseri ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum." Bu sözün de patenti bana aittir; Yollarda, trafikte hız felakettir, internette hız berekettir.

BAŞBAKAN'DAN AP KARARINA SERT TEPKİ

Başbakan Binali Yıldırım, "Trafikte %100 Yaşam Projesi" açılış programı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. AP'nin türkiye ile müzakereliri askıya alma kararını sert dile geleştiren Başbakan Yıldırım şöyle konuşku: "Bu karar hükümsüzdür, önemsizdir. AB kendi vizyonunu belirlemeli. Parlamentolar zaman zaman böyle kararlar alabilir, o kararlar milletvekillerinin inisiyatifiyle konjonktürel şartlara göre alınan kararlardır. Bizim ise önemsediğimiz konu, AB yönetim iradesinin düşüncesidir. Yani AB ülkelerinin liderlerinin düşüncesidir, üst yönetiminin düşüncesidir. Orada oluşacak irade bizim için bağlayıcıdır biz de ona göre kendi irademizi ortaya koyarız. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. AB kafa karışıklığından vazgeçsin, Türkiye ile gelecek ilişkilerini daha sağlıklı bir zeminde yürütmesi için bugün bütün şartlar mevcuttur. Türkiye'yi eleştirmek yerine kendi içlerine baksınlar. AB ailesinin bireyi olmak vizyonundan bir şey kaybetmemiştir ancak AB bu noktada bir kafa karışıklığı yaşamaktadır. Bunu süratle ortadan kaldırılması ve ilişkilerin ilerlemesi şarttır. Bizim beklediğimiz budur.AB bir kafa karışıklığı yaşamaktadır. Bunu suretle ortadan kaldırılması ilişiklerin müspet yönde ilerlemesi şarttır. Türkiye’nin her zaman seçeneği vardır. Gidecek bir başka yolu da vardır. Alternatifsiz değildir"