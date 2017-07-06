Путин протестировал российский лимузин – ВИДЕО

2017-07-06 13:41 | www.oxu.az | 4

Президент России Владимир Путин протестировал новейший лимузин, который разработали в рамках проекта «Кортеж».

Как передает Oxu.Az, об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

По словам министра, глава государства ездил на автомобиле, который получил название «прототип А». Именно эти машины Федеральная служба охраны получит до конца 2017 года.

«Владимир Путин уже ознакомился с проектом, видел разные его этапы», - рассказал Мантуров, добавив, что президент остался доволен разработкой.

Во вторник министр заявил журналистам, что работа над «Кортежем» продолжается. По его словам, машину создадут к инаугурации президента в 2018 году.

Проект «Кортеж» предусматривает создание автомобилей для первых лиц государства. Всего разработаны четыре типа машин: лимузин, седан, внедорожник и минивэн. В прошлом году на разработку проекта власти выделили 3,7 миллиарда рублей. Кроме того, Минобороны заинтересовалось бронированным вариантом внедорожника, сейчас с ведомством идут переговоры.

A.M.