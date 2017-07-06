Правящая партия Азербайджана обратилась к международным организациям

2017-07-06 17:38 | www.apa.az | 4

Партия Ени Азербайджан приняла обращение к международным организациям в связи с гибелью гражданских лиц в селе Алханлы Физулинского района в результате очередного нарушения со стороны ВС Армении режима прекращения огня 4 июля.

Как сообщили АПА в ПЕА, в обращении отмечается, что убийство малолетней Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Гулиевой 4 июля в селе Алханлы Физулинского района в результате очередной провокации армянских вооруженных подразделений должно быть резко осуждено.

«Эти действия еще раз доказали, что армянские террористы не гнушаются ничем, в том числе убийством детей», - отмечается в обращении.

В обращении также отмечается, что это событие еще раз доказывает необходимость изменения статус-кво, который сложился в результате захватнической политики Армении: «Соответствующие международные организации, в частности ответственная за урегулирование конфликта Минская группа ОБСЕ, должны выразить объективное отношение к этому бесчеловечному преступлению. Они должны принять решительные меры в отношении захватнической Армении в международной правовой плоскости.





Попытки армянских властей усилить напряженность еще раз доказывают неизбежность немедленного выполнения резолюций, принятых Советом безопасности ООН по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Мы призываем международное сообщество, все международные организации, государства, занимающие ведущие позиции в мировой политике, в том числе международные политические структуры и партии внести вклад в справедливое урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, прилагать усилия в тушении очага этого кровавого конфликта в регионе».