Развалится ли «Интер» после матча с «Младостью»?

2017-07-06 14:00 | www.oxu.az | 3

Ожидалось, что после назначения на пост главы Наблюдательного совета азербайджанского футбольного клуба «Интер» Заура Ахундова ситуация у бронзового призера прошедшего сезона премьер-лиги изменится в лучшую сторону. Однако пока наблюдаются ухудшения.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, дело дошло до того, что команда не может проводить свои домашние матчи на родной «Интер Арене», поскольку расставшись с клубом полюбовно, Международный банк Азербайджана (МБА) не собирается даром отдавать арену и прилегающий к нему спортивный комплекс.

По этой причине, подопечные Заура Сванадзе будут принимать своих соперников по Лиге Европы на «Далга Арена».

Банк требует от клуба ‎30 000 000 манатов за приобретение арены или же 100 000 в месяц за аренду. «Интер» с нынешними возможностями не может осилить ни один из вариантов, и по этой причине ищет помощи извне. Так, АФФА предоставила клубу свою базу и стадион.

Как рассказал нашему сайту источник в клубе, Ахундов за счет своих личных средств оплатил два месяца долга по зарплатам (март и апрель), но клуб по-прежнему должен за май и июнь. Недавно в «Интере» произошла небольшая волна увольнений. 4-5 сотрудников покинули клуб.

Вчера для разъяснения отмеченной выше ситуации мы обратились к Зауру Ахундову, но глава НС попросил подождать до окончания матча, после чего ответит на все интересующие вопросы.

Дело дошло до того, что вчера на предматчевой пресс-конференции Сванадзе заявил, что от ответного матча с сербской «Младостью» в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги Европы (первая игра – 3:0) зависит будущее клуба.

Подобный настрой тренера команды говорит о многом. В клубе многие настроены пессимистично. Разговоры доходят даже до возможного развала клуба.

A.M.