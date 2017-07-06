Представители СЕ проинформированы об убийстве армянами мирных жителей Азербайджана

2017-07-06 17:18 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На встрече главы аппарата уполномоченного (омбудсмена) по правам человека Айдына Сафиханлы с делегацией консультативного комитета по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы гости были проинформированы о провокации, совершенной 4 июля армянскими вооруженными соединениями в селе Алханлы Физулинского района, говорится в четверг в сообщении аппарата омбудсмена Азербайджана.

Гостям была предоставлена информация о гибели Аллахвердиевой Сахибы и ее двухлетней внучки Гулиевой Захры в результате прицельного и преднамеренного гранатометного обстрела армянскими вооруженными силами населенных пунктов и гражданских объектов в селе Алханлы Физулинского района. Представителям Совета Европы было передано обращение омбудсмена Эльмиры Сулеймановой в связи с провокацией армян.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)