Минэкономики Азербайджана призывает потребителей быть внимательными

2017-07-06 17:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по защите прав потребителей и антимонопольной политике при министерстве экономики Азербайджана обратилась к потребителям с просьбой быть внимательными при покупке товаров, сообщает министерство в четверг.

"Госслужба по защите прав потребителей и антимонопольной политике просит потребителей обращать внимание на дату производства и срок годности товаров, соответствие условий их хранения прописанным на упаковке условиям, а также на наличие полной информации о производителе", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, при обнаружении случаев продажи просроченной продукции или несоответствия условий хранения товара, потребителям рекомендуется сообщить об этом в министерство экономики на горячую линию 195-2, сайт www.economy.gov.az и страницу министерства в социальной сети Facebook или в Госслужбу по защите прав потребителей и антимонопольной политике по номерам 498-15-01, 498-15-04 и на сайт www.consumer.gov.az

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)