Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev'e taziye telefonu

2017-07-06 18:35 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan Ermenistan silahlı kuvvetleri Fuzuli bölgesinin Alhanlı köyünde sivil yerleşim bölgelerini 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla hedef alması sonucu hayatını kaybeden Sahibe Guliyeva ve Zehra Guliyeva isimli Azerbaycanlı vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Aliyev’e taziyelerde bulundu.

4 Temmuz günü saat 19.40’da Ermenistan silahlı kuvvetleri Fuzuli bölgesinin Alhanlı köyünde sivil yerleşim bölgelerini 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla hedef aldı. Saldırı sonucunda Sahibe Guliyeva ve Zehra Guliyeva isimli Azerbaycanlı vatandaşlar hayatını kaybetti. Şarapnel parçalarından yaralanan Servinaz Guliyeva isim vatandaşın ise hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Bakanlık yetkilikleri, saldırıya Azerbaycan askerleri tarafından gerekli cevabın verildiğini vurgulayarak provokasyona ilişkin tüm sorumluluğun Ermenistan askeri-siyasi yönetime ait olduğunu belirtti.