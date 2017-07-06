Эрдоган позвонил президенту Азербайджана в связи с событиями в Алханлы

2017-07-06 18:34 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, президент Турции выразил президенту Азербайджана и родным погибших глубокие соболезнования в связи с гибелью после артобстрела армянами населенного пункта Алханлы Физулинского района двух гражданских лиц – пожилой женщины и ее внучки.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за телефонный звонок и соболезнования. Глава государства отметил, что это очередное военное преступление ВС Армении по отношению к мирному населению Азербайджана: «Это кровавое преступление против мирных граждан является очередным проявлением армянского зверства. Ответственность за это военное преступление полностью ложится на плечи политического руководства Армении».

В ходе телефонной беседы была затронута также тема Мирового нефтяного конгресса, который в ближайшие дни будет проведен в Турции. Были также обсуждены различные аспекты отношений дружбы и братства Турция-Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев от имени азербайджанского народа выразил благодарность Р.Т. Эрдогану за братскую позицию и соболезнования.