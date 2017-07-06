Минобразования назвало число желающих работать учителями

2017-07-06 14:20 | www.oxu.az | 6

Обнародована статистика по звонкам, поступившим в телефонный информационный центр (служба «Горячей линии», телефон: 146), и услугам, оказанным гражданам в Центре по приему граждан министерства образования, в июне 2017 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт министерства, за указанный период было принято в общей сложности 22850 обращений.

По статистике, в Телефонный информационный центр поступило 18927 звонков.

В Центре по приему граждан за этот период была оказана услуга 3923 гражданам.

Большинство обращений (в основном информационного характера), поступивших в телефонный информационный центр и Центр по приему граждан, были оперативно решены - на них были даны незамедлительные ответы. Центром по приему граждан были приняты и зарегистрированы 2157 документов (1028 заявления, 574 писем, 555 других документов).

В поступивших обращениях больше всего были затронуты вопросы о признании (нострификация) документов высшего образования (дипломов), перемещении и приеме на работу учителей, о диагностической оценке, перемещении детей из одного учебного заведения в другое, об освобождении от платы за обучение.

Отметим, что в телефонный информационный центр в минувшем месяце больше всего поступило звонков в понедельник (4986 звонков), вторник (4535 звонков) и среду (4535 звонков), в основном с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.00. А в Центр по приему граждан больше всего поступило обращений в пятницу (1144 обращения), понедельник (837 обращений) и четверг (834 обращения) в основном с 10.00 до 12.00 и 14.00 до 15.00.

З.Г.

